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Защитник «Барселоны» интересен «Милану», «Боруссии» Д и «Аяксу» — Mundo Deportivo

Защитник «Барселоны» интересен «Милану», «Боруссии» Д и «Аяксу» — Mundo Deportivo
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«Барселона» готова отпустить 19-летнего правого защитника Эктора Форта. Эта позиция в клубе считается хорошо укомплектованной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес к испанскому футболисту проявляют «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Аякс».

Подчёркивается, что Форт готов бороться за место в составе сине-гранатовых в течение предсезонной подготовки команды. Однако не исключено, что защитнику придётся покинуть каталонский клуб.

Форт является выпускником академии «Барселоны». В минувшем сезоне защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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