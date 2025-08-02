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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого ушёл от поражения, уступая со счётом 0:3 по ходу матча Суперлиги

Завершился матч 19-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Юньнань Юйкунь» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась со счётом 4:4.

На 14-й минуте счёт в матче открыл защитник хозяев Нене. В середине первого тайма полузащитник Ло Цзин укрепил преимущество «Юньнань Юйкунь». На 33-й минуте футболист Оскар Мариту довёл счёт до разгромного. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Гао Тяньи отыграл один мяч гостей.

После перерыва защитник Цзян Шэнлун сократил отставание «Шанхай Шэньхуа». На 65-й минуте нападающий Педро забил четвёртый гол «Юньнань Юйкунь». На 77-й минуте мячом отметился игрок гостей Юй Ханьчао. Через четыре минуты нападающий Андре сравнял счёт в матче, забив с пенальти.

После 19 матчей китайской Суперлиги команда Слуцкого набрала 45 очков и на текущий момент занимает первое место. «Юньнань Юйкунь» заработал 26 очков и располагается на восьмой строчке.

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