«Ситуация далека от идеала и довольно сложная». Тренер «Ньюкасла» — о желании Исака уйти

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о том, что нападающий Александер Исак хочет сменить клубную прописку.

«На самом деле, я знаю, где он находится, благодаря СМИ. С этой точки зрения мне сложно вдаваться в подробности. Ситуация далека от идеала и довольно сложная.

В пятницу мне сообщили о предложении по нему, и оно было отклонено, ещё до того, как я о нём узнал. Люди в Англии разбираются с ситуацией. Я не знаю, что будет дальше. С нашей точки зрения, мы по-прежнему поддерживаем Алекса всеми возможными способами, и я хотел бы снова увидеть его в футболке «Ньюкасла».

Мы можем иметь дело только с реальностью. Реальность такова, что у нас было первое предложение от «Ливерпуля», и, по-моему, оно было отклонено. Посмотрим, что будет дальше.

Подписание игроков всегда сложно проходит. Мы просто стараемся делать то, что считаем правильным. Я не могу говорить о других клубах, это не мне решать», — приводит слова Хау Daily Mail.

Ранее «Ливерпуль» сделал предложение «Ньюкаслу» по Исаку на сумме £ 120 млн (€ 138 млн), предложение клуба было отклонено.

«Ньюкасл» попытался заключить с Исаком улучшенный контракт, который включал бы пункт об уходе следующим летом, и уговаривал его остаться через одноклубников, но игрок не меняет своей позиции. Исак хочет покинуть «Ньюкасл» этим летом и тренируется в своём бывшем клубе «Реал Сосьедад», в то время как команда Эдди Хау находится в Южной Корее в предсезонном турне по Азии.