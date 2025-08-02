Червиченко: ЦСКА выиграл последние два трофея в России, клуб — проблема для «Зенита»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ЦСКА доставит трудности «Зениту» в матче 3-го тура МИР РПЛ, который состоится в воскресенье, 3 августа.

«ЦСКА выглядит неплохо, идёт фундаментально. Самое интересное, что именно армейцы выиграли последние два трофея, которые были разыграны в российском футболе. ЦСКА — большая проблема для «Зенита». Я не уверен, что питерцы легко обыграют армейцев.

Не вижу никаких проблем у ЦСКА после ухода основных футболистов — молодые ребята очень хорошо встают в обойму, отлично играют. Не думаю, что из-за ухода пары футболистов у ЦСКА начнутся проблемы. Армейцы хорошо работают на вход. Намного лучше, чем наши другие команды. Красно-синие всё равно будут наверху, и встреча с ними будет большой проблемой для любого клуба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.