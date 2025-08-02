Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: ЦСКА выиграл последние два трофея в России, клуб — проблема для «Зенита»

Червиченко: ЦСКА выиграл последние два трофея в России, клуб — проблема для «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ЦСКА доставит трудности «Зениту» в матче 3-го тура МИР РПЛ, который состоится в воскресенье, 3 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА выглядит неплохо, идёт фундаментально. Самое интересное, что именно армейцы выиграли последние два трофея, которые были разыграны в российском футболе. ЦСКА — большая проблема для «Зенита». Я не уверен, что питерцы легко обыграют армейцев.

Не вижу никаких проблем у ЦСКА после ухода основных футболистов — молодые ребята очень хорошо встают в обойму, отлично играют. Не думаю, что из-за ухода пары футболистов у ЦСКА начнутся проблемы. Армейцы хорошо работают на вход. Намного лучше, чем наши другие команды. Красно-синие всё равно будут наверху, и встреча с ними будет большой проблемой для любого клуба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Александр Тарханов: ЦСКА не уступает «Зениту» по уровню футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android