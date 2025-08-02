Хойлунд может стать частью сделки по переходу Шешко в «Манчестер Юнайтед» — Джейкобс

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда в «Лейпциг» рассматривается в качестве части сделки по трансферу форварда «быков» Беньямина Шешко в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, датский футболист не испытывает сильного желания в переезде в Германию. В личных беседах он сообщил о намерении остаться в английском гранде и бороться за место в составе.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы могут заплатить € 90 млн за переход Шешко.

В минувшем сезоне нападающий «Лейпцига» принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Хойлунд провёл 52 матча во всех соревнованиях, где забил 10 голов и сделал четыре ассиста.

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