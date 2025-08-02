Globo: Карраскаль дебютирует в составе «Фламенго» позже из-за задержки с документами

«Фламенго» получил необходимые документы от московского «Динамо» по переходу атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на Globo на своей странице в социальной сети X.

Ранее в СМИ появлялась информация о задержке трансфера колумбийского футболиста, поскольку бело-голубые не прислали документацию.

По сведениям источника, необходимые документы поступили в бразильский клуб в пятницу, 1 августа, поздно вечером. Подчёркивается, что из-за указанной задержки «Фламенго» не сможет зарегистрировать Карраскаля до конца нынешней недели. В результате хавбек пропустит два ближайших матча красно-чёрных. Ожидается, что его дебют в составе команды состоится 10 августа во встрече Кубка Бразилии с «Мирассолом».

Самая крупная победа «Динамо»: