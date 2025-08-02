Агент экс-игрока «Химок» Капленко высказался о будущем футболиста

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы бывшего полузащитника «Химок» Кирилла Капленко, рассказал, с какой командой его клиент поддерживает форму после ухода из подмосковного клуба.

«Кирилл Капленко тренируется с минским «Динамо» для поддержания формы. Мы никуда пока не торопимся — есть ряд предложений, изучаем их», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кирилл Капленко провёл в «Химках» сезон-2024/2025. 26-летний хавбек принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Балтику», «Оренбург» и «Зенит-2».