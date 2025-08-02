Стало известно, кого «Барселона» может продать ради регистрации Рашфорда

«Барселона» рассматривает вариант с продажей или арендой с правом выкупа полузащитника Марка Касадо с целью зарегистрировать новоиспечённого нападающего сине-гранатовых Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб оценивает 21-летнего футболиста в € 30 млн. Однако «блауграна» готова существенно снизить цену на Касадо, чтобы ускорить процесс трансфера. В случае продажи доморощенного игрока, «Барселона» сможет зарегистрировать Рашфорда и потенциально ещё одного футболиста.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Касадо со стороны «Челси» и мадридского «Атлетико».

Напомним, Рашфорд перешёл в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

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