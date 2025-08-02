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Экс-игрок «Балтики» Погребняк объяснил удачный старт сезона для команды

Экс-игрок «Балтики» Погребняк объяснил удачный старт сезона для команды
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Бывший нападающий «Балтики» Павел Погребняк поделился мнением об удачном старте сезона для калининградской команды. После двух туров Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала четыре очка и занимает третье место.

«По себе знаю, что на дистанции «Балтике» будет тяжело показывать такие результаты. Но начало действительно впечатляет. Когда я играл в «Балтике», по-моему, в первых трёх турах у нас было девять очков. То была Первая лига, но тем не менее я сравниваю. «Балтика» для меня не чужая команда — я там провёл классное время, и этот клуб дал мне ступень вверх.

За счёт сплочённости и дисциплины команда показывает такие результаты. Видна тренерская рука. Конечно, не без удачи: в матче со «Спартаком» удаление сыграло со знаком «плюс» в пользу «Балтики». Всё это в совокупности даёт результат», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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