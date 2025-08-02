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«Бешикташ» может заменить перешедшего в «Спартак» Жедсона экс-полузащитником «Барселоны»

«Бешикташ» может заменить перешедшего в «Спартак» Жедсона экс-полузащитником «Барселоны»
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Стало известно, кем турецкий «Бешикташ» может заменить полузащитника Жедсона Фернандеша, перешедшего в московский «Спартак». Как сообщает Begikad TV, стамбульский клуб заинтересован в подписании экс-хавбека «Барселоны» Франка Кессье.

По данным источника, ивуариец был включён в трансферный список «Бешикташа». Напомним, Франк Кессье выступает в клубе «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что игрок заинтересован в возвращении в Европу.

Московский «Спартак» объявил о трансфере Жедсона Фернандеша в четверг, 31 июля. Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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