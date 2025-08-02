Лионель Месси примет участие в турнире по крикету с известными игроками из Индии

Чемпион мира по футболу Лионель Месси примет участие в матче по крикету в Индии, сообщает Indian Express.

По данным издания, турнир по крикету с участием аргентинца пройдёт 14 декабря на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи. Также в турнире будут задействованы звёзды мирового крикета Вират Кохли, Махендра Сингх Дхони, Рохит Шарма и Сачин Тендулкар.

Месси 38 лет, он выступает в составе американского клуба «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 28 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.