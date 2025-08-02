Глава «Барселоны» раскрыл, зависит ли регистрация Гарсии от статуса тер Штегена в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, будет ли зависеть регистрация новоиспечённого вратаря команды Жоана Гарсии от состояния голкипера Марка-Андре тер Штегена, перенёсшего операцию на пояснице. Ранее сообщалось, что немецкий футболист пропустит до четырёх месяцев.

«Нет, нет, это не зависит от статуса тер Штегена. Но дело в том, что отсутствие тер Штегена, а, как вы знаете, это важное отсутствие, — самый быстрый способ зарегистрировать его», — приводит слова Лапорты журналист Виктор Наварро на своей странице в социальной сети X.

Сине-гранатовые объявили о переходе Гарсии из «Эспаньола» 18 июня.

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