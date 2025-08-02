«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

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Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Прохин, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Жбанов, Комаров, Мохеби, Голенков.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Божин, Бабкин, Баньяц, Сутормин, Рахманович, Марин, Раков.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале чемпионата.