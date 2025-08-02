Алдонин: Глебов и Кисляк выходят на ведущие позиции в ЦСКА — из них формируется костяк

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейцы сформируют костяк команды из молодых игроков после ухода лидеров. Ранее СМИ сообщили, что команду покинет Виллан Роша, который перейдёт в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, летом из клуба ушли Миралем Пьянич, Аббосбек Файзуллаев, Кристиян Бистрович, Сауль Гуарирапа и Рифат Жемалетдинов.

«Не стал бы говорить, что у ЦСКА расходится костяк команды. Так или иначе он формируется из новых футболистов. Глебов и Кисляк если выходят не на лидирующие позиции, то на ведущие. Они очень много забивают и отдают. Перед кем-то дверь закрывается, а перед кем-то открывается. Это неизбежный футбольный процесс. Круговой и Глебов много забивают, Кисляк показывает зрелый футбол. Это хороший звоночек для остальных игроков», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.