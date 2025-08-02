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Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
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Павел Погребняк: все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности

Павел Погребняк: все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что в нынешнем сезоне МИР РПЛ все команды будут конкурентоспособны, а лидеры будут допускать ошибки.

«Осечки лидеров показывают, что чемпионат становится более сильным и конкурентоспособным, как и предыдущие два года. Все теряют очки. Несмотря на обилие звёзд в составе «Зенита», всё равно команде приходится тяжело. Матч с «Рубином» это доказал. «Краснодар» вообще проигрывает, «Динамо» тяжело вкатывается. Все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности, поэтому очень интересно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне РПЛ чемпионом впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА, на четвёртом месте расположился «Спартак», на пятом — московское «Динамо».

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