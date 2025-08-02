Форвард «Челси» близок к переходу в другой клуб АПЛ — Хоукинс

«Челси» достиг соглашения с «Бёрнли» о переходе 23-летнего центрального нападающего «синих» Армандо Брои. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, футболисту разрешили пройти медицинский осмотр перед трансфером в «Бёрнли».

В минувшем сезоне Броя выступал в составе «Эвертона» на правах аренды. Форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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