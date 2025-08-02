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Аргентинец Роман Вега назвал «Зенит» главным клубом в истории российского футбола

Аргентинец Роман Вега назвал «Зенит» главным клубом в истории российского футбола
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Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега заявил, что петербургский клуб является главным в истории российского футбола, так как обладает богатой историей.

— Многие бразильцы говорят, что «Зенит» в Бразилии знают повсюду. А как с этим в Аргентине?
— И в Аргентине тоже! «Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас «Зенит» — ​это клуб с богатой и яркой историей, — приводит слова Веги сайт петербургского клуба.

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