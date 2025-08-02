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«Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по переходу бразильца Ренана — Begikad TV

«Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по переходу бразильца Ренана — Begikad TV
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Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Begikad TV, в подписании бразильского футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ». По данным источника, чёрно-белые уже начали переговоры с санкт-петербургским клубом по трансферу игрока.

Сообщается, что стороны обсуждают возможный переход Ренана в турецкую команду на правах аренды. У «Бешикташа» должна быть опция выкупа футболиста. Напомним, минувший сезон 21-летний защитник провёл в аренде в саудовском «Аль-Шабабе».

Роберт Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года. С тех пор на его счету 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых бразилец не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует заработать на продаже игрока € 15 млн.

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