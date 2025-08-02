Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У клуба нет поводов для зависти». Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»

«У клуба нет поводов для зависти». Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега заявил, что инфраструктура петербургского клуба не уступает инфраструктуре «Барселоны». Футболист выступал за дубль «Барселоны» в сезоне-2022/2023.

— Месяц назад вы стали игроком «Зенита». Поделитесь первыми впечатлениями о петербургском клубе.
— По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене». На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов — ​это просто топ!

— Что на сегодняшний день удивило вас в России больше всего?
— Если честно, всё! Люди, климат, сейчас на улице стоит такая жара! Санкт-Петербург удивил — ​я уже несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне так здесь понравится! Это полный восторг.

— Можно ли сравнить всё это с «Барселоной»?
— Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен — ​у «Зенита» нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвёл на меня большое впечатление, — приводит слова Веги сайт «Зенита».

Материалы по теме
Аргентинец Роман Вега назвал «Зенит» главным клубом в истории российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android