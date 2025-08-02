«У клуба нет поводов для зависти». Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега заявил, что инфраструктура петербургского клуба не уступает инфраструктуре «Барселоны». Футболист выступал за дубль «Барселоны» в сезоне-2022/2023.

— Месяц назад вы стали игроком «Зенита». Поделитесь первыми впечатлениями о петербургском клубе.

— По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене». На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов — ​это просто топ!

— Что на сегодняшний день удивило вас в России больше всего?

— Если честно, всё! Люди, климат, сейчас на улице стоит такая жара! Санкт-Петербург удивил — ​я уже несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне так здесь понравится! Это полный восторг.

— Можно ли сравнить всё это с «Барселоной»?

— Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен — ​у «Зенита» нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвёл на меня большое впечатление, — приводит слова Веги сайт «Зенита».