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Вега рассказал, что Лусиано говорил ему про «Зенит» и Санкт-Петербург перед переходом

Вега рассказал, что Лусиано говорил ему про «Зенит» и Санкт-Петербург перед переходом
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Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега признался, что его друг Лусиано Гонду убеждал его перейти в петербургский клуб. Вега пополнил состав сине-бело-голубых летом, перейдя из «Архентинос Хуниорс».

— Расскажите про знакомство с Лусиано. Вы с ним близкие друзья?
— Да! Мы встретились в «Аргентинос» — ​я тогда вернулся из «Барселоны», а Лучи (Лусиано) перешел туда из «Атлетико Сармьенто». Мы были знакомы по играм в юношеских и молодёжных сборных, но крепко подружились уже в «Аргентинос», через многое прошли вместе. Когда у меня появилась возможность перейти в «Зенит», он сразу же позвонил мне и сказал, что здесь круто и что я обязательно должен принять этот вызов.

— Что он рассказывал вам о нашем клубе, городе и чемпионате?
— Сказал, что Санкт-Петербург — ​один из самых красивых городов мира. И точно самый красивый в России. А про Премьер-Лигу — ​что здесь большая конкуренция, много хороших команд и что у «Зенита» есть всё необходимое, чтобы опередить остальных соперников в борьбе за чемпионство, — приводит слова Веги сайт «Зенита».

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