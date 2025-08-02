«Ливерпуль» не оставляет попыток купить Исака, переговоры будут продолжены — Тавольери

«Ливерпуль» не отказывался от намерений приобрести нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Ранее СМИ сообщали о решении мерсисайдцев не пытаться купить шведского футболиста после того, как «сороки» отклонили предложение в размере £ 110 млн (€ 126,5 млн). Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, новый раунд переговоров между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» запланирован на начало грядущей недели. Исак дал понять «сорокам», что хочет стать футболистом «красных».

В сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.

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