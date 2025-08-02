Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не оставляет попыток купить Исака, переговоры будут продолжены — Тавольери

«Ливерпуль» не оставляет попыток купить Исака, переговоры будут продолжены — Тавольери
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» не отказывался от намерений приобрести нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Ранее СМИ сообщали о решении мерсисайдцев не пытаться купить шведского футболиста после того, как «сороки» отклонили предложение в размере £ 110 млн (€ 126,5 млн). Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, новый раунд переговоров между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» запланирован на начало грядущей недели. Исак дал понять «сорокам», что хочет стать футболистом «красных».

В сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.

Материалы по теме
«Ситуация далека от идеала и довольно сложная». Тренер «Ньюкасла» — о желании Исака уйти

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android