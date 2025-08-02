ЭСК РФС: Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный судья матча Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Балтика» (0:3) Сергей Карасёв ошибочно вынес второе предупреждение и удалил с поля нападающего красно-белых Маркиньоса. Эпизод произошёл на 58-й минуте встречи.

«Атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом VAR видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки», — написано на официальном сайте РФС.

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