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ЭСК РФС: Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

ЭСК РФС: Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»
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Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный судья матча Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Балтика» (0:3) Сергей Карасёв ошибочно вынес второе предупреждение и удалил с поля нападающего красно-белых Маркиньоса. Эпизод произошёл на 58-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом VAR видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки», — написано на официальном сайте РФС.

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