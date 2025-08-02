«Он для меня как брат». Новичок «Спартака» Жедсон — о футболисте «Динамо» Зайнутдинове

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о новичке московского«Динамо» Бактиёре Зайнутдинове. Футболисты вместе выступали за турецкий «Бешикташ».

— Бактиёр Зайнутдинов перешёл из «Бешикташа» в «Динамо» и уже пообещал, что оплатит ваш поход в московский ресторан.

— Баха для меня как брат. У нас хорошие отношения. Рад, что его переход состоялся. Знаю, что он давно хотел вернуться в российскую лигу. Надеюсь, мы уже скоро встретимся где-нибудь в Москве. Но он перешёл к принципиальному сопернику «Спартака», поэтому я не позволю ему обыграть себя. Ни в коем случае, — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Спартака».

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.