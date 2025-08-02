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ЭСК РФС поддержала решение Карасёва удалить Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»

ЭСК РФС поддержала решение Карасёва удалить Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»
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Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного судьи матча Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3) Сергея Карасёва об удалении с поля форварда красно-белых Антона Заболотного за нарушение на защитнике соперника Мингияне Бевееве. Эпизод произошёл на восьмой минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника», — написано на официальном сайте РФС.

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Как появился «Спартак»:

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