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Алдонин: у «Зенита» колоссальный потенциал, но и у ЦСКА хорошие шансы на победу

Алдонин: у «Зенита» колоссальный потенциал, но и у ЦСКА хорошие шансы на победу
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 августа. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Зенит» — два очень сильных соперника, но очень сложно сказать по началу сезона, что обе команды блистают в атаке. Тем не менее у «Зенита» колоссальный потенциал. Тот же Жерсон — футболист высокого уровня, который одним касанием может решить исход матча. Но и у ЦСКА есть хорошие шансы на победу. После потери Роши в обороне необходимо как можно быстрее стабилизировать связи. На одного из молодых защитников ляжет большая ответственность, зато он быстрее приобретёт уверенность», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша близок к уходу из клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец продолжит карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ. «Зенит» в летнее трансферное окно приобрёл полузащитника сборной Бразилии Жерсона из «Фламенго».

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