Магомед Адиев: на сегодняшний день игра «Крыльев Советов» улучшается

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне. Встреча состоится сегодня, 2 августа.

«На сегодняшний день наша игра улучшается. С «Краснодаром» были длительные отрезки, в которых мы выглядели лучше, чем в первых двух матчах, но есть ещё над чем работать.

Для нас каждая потеря игроков, когда идёт становление команды, — потеря. Но сейчас благодаря руководству клуба у нас увеличивается глубина состава», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале чемпионата.