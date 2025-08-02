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Магомед Адиев: на сегодняшний день игра «Крыльев Советов» улучшается

Магомед Адиев: на сегодняшний день игра «Крыльев Советов» улучшается
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне. Встреча состоится сегодня, 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На сегодняшний день наша игра улучшается. С «Краснодаром» были длительные отрезки, в которых мы выглядели лучше, чем в первых двух матчах, но есть ещё над чем работать.

Для нас каждая потеря игроков, когда идёт становление команды, — потеря. Но сейчас благодаря руководству клуба у нас увеличивается глубина состава», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале чемпионата.

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