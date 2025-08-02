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«Уфа» обыграла «Шинник» в 3-м туре Первой лиги

«Уфа» обыграла «Шинник» в 3-м туре Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги PARI между «Уфой» и ярославским «Шинником». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Шамара. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Ахатов – 45'    

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Уфы» Данил Ахатов в конце первого тайма. Хавбек отличился на 45-й минуте.

После трёх встреч «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Шинник» располагается на 16-й строчке с одним очком.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором», а «Шинник» дома примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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