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Игрок «Барселоны» Рафинья высказался на тему капитанской повязки тер Штегена

Игрок «Барселоны» Рафинья высказался на тему капитанской повязки тер Штегена
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Нападающий «Барселоны» Рафинья поделился мнением о капитанской повязке голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

«Должен ли тер Штеген оставаться капитаном команды? Да, я так считаю, но это в итоге не от нас зависит. С момента моего прибытия в клуб он всегда мне помогал, Марк уже тогда был капитаном. В футболе существуют иерархии, их нужно уважать. Для меня он останется особенным человеком, даже если и не будет капитаном. Предусмотрено ли голосование за капитана команды или нет — это вопрос для главного тренера и президента клуба», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

Ранее «Барселона» сообщила, что вратарь успешно перенёс операцию на пояснице. По данным СМИ, срок реабилитации 33-летнего футболиста может составить около четырёх месяцев.

По слухам, сине-гранатовые больше не рассчитывают на Марка‑Андре тер Штегена. Есть вероятность, при которой зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира — 2026. Голкипер намерен выступать в основном составе сборной Германии.

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