Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев: радует, как у ЦСКА развивается молодёжь

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 3 августа.

«Самое главное, чтобы между «Зенитом» и ЦСКА был боевой и интересный матч, где два равных соперника хотят победить. Естественно, «Зенит» играет дома и должен выигрывать, но армейцы в последнее время неплохо играют с питерцами — они могут оказать хорошее сопротивление.

Радует, как у ЦСКА развивается молодёжь. Пока они не показывают ничего сверхъестественного, но это боевая молодёжь, которая может вырасти в сложившихся футболистов. Однако я бы не бросался словами, что они всего достигли, — им ещё много работать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.