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Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев: радует, как у ЦСКА развивается молодёжь

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев: радует, как у ЦСКА развивается молодёжь
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 3 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое главное, чтобы между «Зенитом» и ЦСКА был боевой и интересный матч, где два равных соперника хотят победить. Естественно, «Зенит» играет дома и должен выигрывать, но армейцы в последнее время неплохо играют с питерцами — они могут оказать хорошее сопротивление.

Радует, как у ЦСКА развивается молодёжь. Пока они не показывают ничего сверхъестественного, но это боевая молодёжь, которая может вырасти в сложившихся футболистов. Однако я бы не бросался словами, что они всего достигли, — им ещё много работать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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