Телохранителя Месси отстранят от матчей Кубка лиг

Яссину Чеуко, который работает телохранителем нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, запретят появляться на матчах Кубка лиг США и Мексики. Об этом сообщает издание Marca в соцсети Х. Мужчину дисквалифицируют за его поведение в матче с «Атласом».

Напомним, телохранитель аргентинца выбежал на поле без специального разрешения после победы команды Дэвида Бекхэма со счётом 2:1. Кроме этого, охранник нападающего отталкивал игроков «Атласа», которые хотели поговорить с Месси по окончании встречи. Ранее Яссина уже отстранили от его обязанностей во время игр американского чемпионата МЛС с конца марта 2025 года.