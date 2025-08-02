Телохранителя Месси отстранят от матчей Кубка лиг
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Яссину Чеуко, который работает телохранителем нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, запретят появляться на матчах Кубка лиг США и Мексики. Об этом сообщает издание Marca в соцсети Х. Мужчину дисквалифицируют за его поведение в матче с «Атласом».
Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58' 1:1 Лосано – 80' 2:1 Вейгандт – 90+6'
Напомним, телохранитель аргентинца выбежал на поле без специального разрешения после победы команды Дэвида Бекхэма со счётом 2:1. Кроме этого, охранник нападающего отталкивал игроков «Атласа», которые хотели поговорить с Месси по окончании встречи. Ранее Яссина уже отстранили от его обязанностей во время игр американского чемпионата МЛС с конца марта 2025 года.
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