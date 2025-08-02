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Рафинья: Флик даёт игрокам возможность проявить себя в футболке «Барселоны»

Рафинья: Флик даёт игрокам возможность проявить себя в футболке «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Рафинья высоко отозвался о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике как о мотиваторе.

«Думаю, что если у тебя нет мотивации выступать за этот клуб, то лучше отсюда уйти. Тренер даёт нам возможность проявить себя в футболке «Барселоны», работа на тренировках идёт хорошо. Это самое главное при подготовке к матчам.

Флик стал тем человеком, который поверил в меня и дал возможность показать свои талант и трудолюбие. И именно он сделал меня капитаном команды. Решение принимают игроки, но последнее слово за тренером, и если он против, то этого не случится. В моём случае он ответил согласием, это особенный человек для меня», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

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