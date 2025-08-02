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Тренер «Ростова» Альба объяснил отсутствие Чистякова в заявке на игру с «Крыльями»

Тренер «Ростова» Альба объяснил отсутствие Чистякова в заявке на игру с «Крыльями»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», а также объяснил отсутствие центрального защитника Дмитрия Чистякова в заявке своей команды на игру с самарцами. Встреча состоится сегодня, 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'    

— Почему нет Дмитрия Чистякова? Каково его состояние?
— Он травмирован, нужно ждать, пока он будет готов.

— Чем могут быть опасны «Крылья Советов»?
— Они молодцы, у них есть своё оружие. Мы не смотрим на место соперника в таблице, мы готовились как всегда, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале чемпионата.

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