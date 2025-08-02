Турецкий «Галатасарай» представил третью форму на сезон-2025/2026

Турецкий «Галатасарай» официально представил третий комплект формы на сезон-2025/2026 от немецкого спортивного бренда Puma. Напомним, в прошлом сезоне «Галатасарай» выиграл чемпионат и Кубок Турции.

Фото: ФК «Галатасарай»

«Через эту дверь, ведущую в историю, проходит наследие, охватывающее столетия», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на странице в соцсети Х.

Стамбульский «Галатасарай» был основан в 1905 году. Клуб является 25-кратным чемпионом Турции, 19-кратным обладателем Кубка страны и 17-кратным победителем Суперкубка Турции. Также команда по одному разу выигрывала Кубок УЕФА (ныне Лига Европы. — Прим. «Чемпионата») и Суперкубок УЕФА.