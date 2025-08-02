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Игрок «Барселоны» Рафинья: всё меняется, но у нас всегда был хороший состав

Игрок «Барселоны» Рафинья: всё меняется, но у нас всегда был хороший состав
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Нападающий «Барселоны» Рафинья дал комментарий касательно наиболее сильного состава команды с момента своего прибытия в каталонский клуб.

«Является ли нынешний состав команды лучшим с момента моего прибытия? Считаю, что у нас всегда был сильный состав. В мой первый сезон здесь мы взяли два титула (чемпионство и Суперкубок Испании. — Прим. «Чемпионата»). Разумеется, многое меняется: игроки, тренер — но я думаю, что с самого начала моего пребывания здесь у нас всегда была добротная команда», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

В прошедшем сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

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