Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков забил в третьем подряд матче РПЛ

Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков забил в третьем подряд матче РПЛ
Комментарии

20-летний вингер самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков отличился в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом», тем самым забив во всех трёх стартовых матчах российского чемпионата. Встреча проходит в эти минуты. «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'    

Ранее Раков забил в домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) на 90+1-й минуте и в выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1). Футболист самарцев единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Напомним, права на флангового нападающего принадлежит московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
«Ещё покажем, что такое связка Раков — Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»
Эксклюзив
«Ещё покажем, что такое связка Раков — Батраков». Талант «Локо» вошёл в историю «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android