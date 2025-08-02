Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков забил в третьем подряд матче РПЛ

20-летний вингер самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков отличился в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом», тем самым забив во всех трёх стартовых матчах российского чемпионата. Встреча проходит в эти минуты. «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0.

Ранее Раков забил в домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) на 90+1-й минуте и в выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1). Футболист самарцев единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Напомним, права на флангового нападающего принадлежит московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.