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«Урал» победил «Родину» в матче 3-го тура Первой лиги

«Урал» победил «Родину» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура PARI Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московская «Родина». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов (Ярославль). Победу одержали екатеринбуржцы с итоговым счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
1:0 Бардачёв – 43'     2:0 Секулич – 51'     2:1 Концевой – 84'    

Первый мяч в игре забил защитник хозяев Матвей Бардачёв на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Урала» укрепил хорватский нападающий Мартин Секулич. На 84-й минуте гости смогли отыграть один мяч усилиями Артёма Концевого.

После трёх встреч «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды девять очков. «Родина» располагается на 14-й строчке с одним очком.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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