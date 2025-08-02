«Урал» победил «Родину» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура PARI Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московская «Родина». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов (Ярославль). Победу одержали екатеринбуржцы с итоговым счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил защитник хозяев Матвей Бардачёв на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Урала» укрепил хорватский нападающий Мартин Секулич. На 84-й минуте гости смогли отыграть один мяч усилиями Артёма Концевого.

После трёх встреч «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды девять очков. «Родина» располагается на 14-й строчке с одним очком.