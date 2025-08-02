Игрок «Барселоны» Рафинья: победа в Лиге чемпионов — моя личная цель в карьере

Нападающий «Барселоны» Рафинья поделился впечатлениями от прошлого сезона, в котором его команда выиграла чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов коллектив дошёл до полуфинала.

— Прошлый сезон был лучшим в вашей карьере?

— Да.

— Может ли быть ещё лучше?

— Я всегда стараюсь стать более сильной версией себя на тренировках, в матчах, на протяжении сезона. Что ж, я стремился сделать прошлый сезон лучше предыдущего, и в этот раз я также постараюсь сделать грядущий сезон лучше прошедшего.

Победа в Лиге чемпионов — моя личная цель в карьере, к этому стремится и клуб: выиграть этот трофей в шестой раз. Я, в свою очередь, сделаю всё возможное, чтобы завоевать данный трофей. Уверен, другие футболисты думают о том же, — приводит слова Рафиньи Sport.es.