«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

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Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Кастильо, Фаринья, Карич, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Грулёв, Олусегун.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.