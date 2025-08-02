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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру экс-форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру экс-форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон
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33-летний нападающий Каллум Уилсон, выступавший в прошлом сезоне в составе «Ньюкасл Юнайтед», перейдёт в лондонский «Вест Хэм» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, английский форвард подпишет с «молотобойцами» контракт до лета 2026 года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах «Ньюкасла» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Ранее Уилсон также выступал за «Борнмут» и «Ковентри».

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