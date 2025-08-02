Полузащитник сборной Польши Пётровски пополнил состав «Удинезе»

Полузащитник Якуб Пётровски перешёл из «Лудогорца» в «Удинезе». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

Ранее хавбек выступал за «Погонь», «Генк», «Фортуну» из Дюссельдорфа и другие команды. В 43 матчах прошлого клубного сезона футболист забил семь голов и отдал пять результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 4,5 млн.

По итогам сезона-2024/2025 «Удинезе» занял 12-е место в турнирной таблице Серии А. Новый сезон команда начнёт кубковым матчем с «Каррарезе» 18 августа.