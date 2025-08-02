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Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
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Краснодар — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ 2025/2026, 2 августа

«Краснодар» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

«Динамо» Москва: Лунёв, Фернандес, Касерес, Рубенс, Кутицкий, Александров, Глебов, Фомин, Нгамалё, Сергеев, Гладышев.

После двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место в таблице. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Динамо» победило «Ростов» (1:0).

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