«Боруссия» Дортмунд победила в товарищеском матче с «Лиллем»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Хембергштадион» в Изерлоне (Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 3:2.

Счёт открыл полузащитник хозяев Паскаль Грос на 13-й минуте. Нападающий «шмелей» Серу Гирасси укрепил преимущество своей команды ударом с пенальти в конце первого тайма. На 66-й минуте полузащитник Хакон-Арнар Харальдссон отыграл один мяч для своей команды, но через две минуты Карим Адейеми вернул преимущество в два гола «Боруссии». На 82-й минуте защитник Тома Мёнье забил за французскую команду и установил окончательный счёт в матче.

«Боруссия» в сезоне-2024/2025 заняла четвёртое место в Бундеслиге. Подопечные Нико Ковача заработали 57 очков за 34 встречи. «Лилль» закончил прошлый сезон чемпионата Франции на пятой строчке.