Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд победила в товарищеском матче с «Лиллем»

«Боруссия» Дортмунд победила в товарищеском матче с «Лиллем»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Хембергштадион» в Изерлоне (Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Грос – 13'     2:0 Гирасси – 41'     2:1 Харальдссон – 66'     3:1 Адейеми – 68'     3:2 Мёнье – 82'    

Счёт открыл полузащитник хозяев Паскаль Грос на 13-й минуте. Нападающий «шмелей» Серу Гирасси укрепил преимущество своей команды ударом с пенальти в конце первого тайма. На 66-й минуте полузащитник Хакон-Арнар Харальдссон отыграл один мяч для своей команды, но через две минуты Карим Адейеми вернул преимущество в два гола «Боруссии». На 82-й минуте защитник Тома Мёнье забил за французскую команду и установил окончательный счёт в матче.

«Боруссия» в сезоне-2024/2025 заняла четвёртое место в Бундеслиге. Подопечные Нико Ковача заработали 57 очков за 34 встречи. «Лилль» закончил прошлый сезон чемпионата Франции на пятой строчке.

Материалы по теме
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android