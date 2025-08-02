«Ростов» — «Крылья Советов»: игрок самарцев Раков оформил дубль на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). На данный момент счёт 3:1 в пользу самарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вадим Раков оформил дубль на 74-й минуте. Ранее, на 11-й минуте, Вадим Раков открыл счёт в этой игре и вывел самарцев вперёд. Сергей Божин на 56-й минуте удвоил преимущество гостей. Егор Голенков сократил отставание жёлто-синих в счёте на 66-й минуте.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале нынешнего розыгрыша чемпионата.