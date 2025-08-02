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Экс-игрок «Рубина» Филип Уремович перешёл в клуб из чемпионата Японии

Экс-игрок «Рубина» Филип Уремович перешёл в клуб из чемпионата Японии
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Бывший защитник казанского «Рубина» Филип Уремович перешёл в японский клуб «Кавасаки Фронтале» из хорватского «Хайдука». Контракт игрока с новой командой рассчитан до лета 2028 года.

«Благодарю команду, которая так тепло меня приняла. Огромное вам спасибо. Хочу достигнуть с командой поставленных целей, и давайте вместе приложим все усилия, чтобы этот сезон был лучшим. С нетерпением жду возможности встретиться с болельщиками на стадионе!» — приводит слова Уремовича официальный сайт клуба.

28-летний Уремович перешёл в «Рубин» из словенской «Олимпии» в 2018 году и покинул казанцев в 2022-м. Защитник также успел поиграть за английский «Шеффилд Юнайтед», немецкую «Герту» и хорватский «Хайдук».

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