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«Пари НН» — «Локомотив»: Воробьёв вывел москвичей вперёд на 29-й минуте

«Пари НН» — «Локомотив»: Воробьёв вывел москвичей вперёд на 29-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'    

Дмитрий Воробьёв на 29-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел железнодорожников вперёд.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.

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