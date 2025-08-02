Нападающий «Ньюкасла» Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» — Плеттенберг

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», он готов перейти только в «Ливерпуль». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, окружение футболиста сборной Швеции с оптимизмом оценивает вероятность перехода игрока в стан мерсисайдцев этим летом. Сам Исак уже согласовал с красными контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

В завершившемся сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.