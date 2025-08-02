Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ньюкасла» Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» — Плеттенберг

Нападающий «Ньюкасла» Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», он готов перейти только в «Ливерпуль». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, окружение футболиста сборной Швеции с оптимизмом оценивает вероятность перехода игрока в стан мерсисайдцев этим летом. Сам Исак уже согласовал с красными контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

В завершившемся сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.

Материалы по теме
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе
«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android