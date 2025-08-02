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Ростов — Крылья Советов, результат матча 2 августа 2025, счет 1:4, 3-й тур Российской Премьер-Лиги 2025/2026

Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» крупно обыграть «Ростов» в матче РПЛ
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Окончен матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и самарские «Крылья Советов». После финального свистка зафиксирован счёт 4:1 в пользу самарцев. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

На 11-й минуте Вадим Раков открыл счёт в этой игре и вывел самарцев вперёд. Сергей Божин на 56-й минуте удвоил преимущество гостей. Егор Голенков сократил отставание жёлто-синих в счёте на 66-й минуте. Раков оформил дубль на 74-й минуте. На 76-й минуте за две жёлтые карточки был удалён с поля защитник ростовчан Виктор Мелёхин. Максим Витюгов забил четвёртый мяч самарцев на 84-й минуте.

После этой игры «Ростов» (0) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (7) находятся на первой строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
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