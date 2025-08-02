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«ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести голкипера Матвея Сафонова — Сабунчуоглу

«ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести голкипера Матвея Сафонова — Сабунчуоглу
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Французский «Пари Сен-Жермен» предложил руководству турецкого «Галатасарая» приобрести российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу в соцсети Х.

По информации источника, в клубе из Стамбула сообщили, что рассмотрит вариант с переходом Сафонова, если им не удастся подписать вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити» либо другого голкипера мирового уровня.

Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

Стамбульский «Галатасарай» был основан в 1905 году. Клуб является 25-кратным чемпионом Турции, 19-кратным обладателем Кубка страны и 17-кратным победителем Суперкубка Турции. Также команда по одному разу выигрывала Кубок УЕФА (ныне Лига Европы. — Прим. «Чемпионата») и Суперкубок УЕФА.

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