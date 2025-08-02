«Ростов» потерпел три поражения подряд на старте сезона РПЛ
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Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:4). Таким образом, подопечные Джонатана Альбы уступили во всех трёх стартовых встречах нынешнего сезона чемпионата России. В 1-м туре жёлто-синие проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11' 0:2 Божин – 56' 1:2 Голенков – 66' 1:3 Раков – 74' 1:4 Витюгов – 84'
Удаления: Мелёхин – 76' / нет
После этой игры «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Жёлто-синие всё ещё не сумели набрать ни одного очка в новом сезоне. Самарские «Крылья Советов», набравшие семь очков после трёх матчей, находятся на первой строчке.
Отметим, что этим летом команду покинули экс главный тренер Валерий Карпин, а также ряд основных футболистов.
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