«Динамо» становится больше похоже на «Ростов». Мусаев — перед игрой с бело-голубыми

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своих ожиданиях от матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 августа.

«От того, что мы сегодня хотим выиграть, этот матч не принципиально отличается от остальных. «Динамо» — сильный соперник. Думаю, что нас ждёт интересный матч. Мы хотели бы сегодня выиграть. «Динамо» стало более агрессивно прессинговать в центре поля. Поменялась структура атаки. «Динамо» становится больше похоже на «Ростов», но игроки выше уровнем», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место в таблице. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.